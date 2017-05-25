إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية الأحمدي بجولة تفتيشية واسعة النطاق على المخازن والأسواق الغذائية والمطاعم في منطقة الفحيحيل، أسفرت عن تحرير 18 محضر مخالفة وإغلاق مخزن، وذلك ضمن استعدادات البلدية للتصدي لبيع وتداول المواد الغذائية الفاسدة.



وأشارت إلى أن الجولة جاءت في إطار الحملة التي أطلقتها تحت شعار «#صحتك_أمانة»، مشيرة إلى أن المخالفات تضمنت التخزين في ظروف غير صحية وعدم التقيد باشتراطات النظافة العامة والعمل قبل الحصول على شهادة صحية وفتح وإدارة محل بدون ترخيص من قبل البلدية.