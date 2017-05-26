المنفوحي: للشباب نصيب في المشاريع الكبرى وبدايح سالم وسوق الري بفكر شبابي

الجميعة: السعي لوضع مشروع شبابي لكل محافظة





إعداد: بداح العنزي

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أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن البلدية وضعت رؤية علمية لاستثمار مبادرات الشباب وتقديم الخدمات الإلكترونية توفيرا للوقت.

وقال الجبري خلال المؤتمر الخاص بدعم الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة امس بحضور مدير عام البلدية وممثلين من البنك الصناعي والصندوق الكويتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الجهات الرقابية في ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة.

لا شك ان الانطلاقة الحقيقية نحو البناء والتطور والنماء في شتى المجالات تحتاج الى الطاقات الشبابية القادرة على العطاء والإبداع والابتكار بأسلوب متجدد يراعي التطورات الهائلة التي يشهدها العالم اليوم في ظل المنافسة على تبوؤ مكانة مرموقة في مصاف الدول المتقدمة والمتميزة في الجوانب الخدماتية المختلفة.

وأضاف انه انطلاقا من الايمان العميق بأهمية إيجاد حاضنة رسمية تستقبل الطاقات الشبابية وتتبني افكارها وتطلعاتها وآمالها كان توجه الدولة منذ سنوات طويلة ينصب على رعاية الشباب في مختلف المجالات وعلى كيفية الاستفادة من قدراتهم وتسخيرها لخدمة وطننا الحبيب وصولا الى اقرار صندوق المشروعات الصغيرة، مشيرا الى ان هذا المؤتمر الهادف لدعم الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة متزامنا مع اختيار دولتنا الحبيبة الكويت عاصمة للشباب العربي بما يحمله هذا الاختيار من معان تؤكد المكانة الرائدة التي وصلت إليها الكويت في مجال رعاية الشباب.

وقال: لقد أولى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رعاية الشباب الكويتي اهتماما خاصا عبر سياسات وتوجيهات سامية قدمت كل الإمكانيات والدعم لهذه الشريحة المؤثرة في بناء نهضة الكويت. وأضاف: يأتي ما يقدمه صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذجا ودليلا على أحد أوجه هذه الرعاية نظرا لما يقدمه من دعم للمبادرات الشبابية وتبنيها وترجمتها الى واقع ملموس بدأنا بفضل الله نجني ثماره أخيرا بسلسلة من المشاريع الشبابية التي رأت النور وحققت نجاحات مبهرة الى النماذج الناجحة الاخرى المقدمة من مهندسين شباب تفتخر بهم البلدية.

وقال إنه انطلاقا من أهمية تذليل كل العراقيل وإزالة العقبات الشائكة أمام كل الافكار الخلاقة والمشاريع التنموية المبدعة بدأنا في بلدية الكويت العمل على وضع رؤية علمية تستثمر مبادرات الشباب وتضعها على طريق التنفيذ بعيدا عن البيروقراطية مما يسهم في خلق بيئة أعمال سمتها التطور والريادة فضلا عن المساعي الجادة في إصدار لوائح خاصة لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المبادرين لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والجدير بالذكر أن البلدية سباقة في دعم الكفاءات الشبابية واستثمارها لخدمة العمل بمختلف قطاعاتها وضخ الدماء الشابة لقيادة الجهاز التنفيذي.

وأشار الى الإنجازات والمبادرات التي حققها شباب البلدية على أكثر من صعيد سواء من الناحية الفنية بتقديم خدمات الكترونية للجمهور من خلال الرخص الالكترونية اختصارا للجهد والوقت وطول الدورة المستندية أو من ناحية تطوير العمل المالي والإداري في قطاعات وإدارات البلدية أو النجاحات التي حققها محامو الإدارة القانونية من الكوادر الوطنية الشابة في الدفاع عن حقوق الدولة. من جانبه، أعرب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن سعادته بهذا المؤتمر وخاصة أن البلدية تخطو خطوات كبيرة لدعم هذه الفئة في المجتمع، حيث سيتم خلال شهر أغسطس وضع حجر الأساس لمشروع بدايح سالم وكذلك سوق الشباب الذي سيقام في منطقة الري، حيث قام بهما شباب يعملون في البلدية.

وأضاف: لقد اتخذنا قرارا بأن يكون من ضمن جميع مشاريعنا الكبرى لمستقبليه من خلال تخصيص جزء منها لدعم الشباب وتكون بأسعار رمزية إضافة الى أن هناك لائحة جديدة تدرس حاليا خاصة بالمعارف، مشيرا الى وجود فكرة لزيادة النسبة التجارية في الجمعيات التعاونية لوضع مواقع خاصة للشباب. وأكد أن دعم الشباب يساهم في تشجيع العمل التجاري، والابتعاد عن العمل الحكومي.

من جانبه، أوضح نائب المدير العام لشؤون بلدية العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل الجمعة أن البلدية تسعى الى تعديل اللوائح لخدمة الشباب وكذلك المشاركة في الصندوق الوطني ووزارة التجارة لتحسين بيئة الأعمال وعمل مسودة قوانين وأن تكون نتائجها لخدمة المشاريع التي تدعمها الدولة والشباب.

وقال إن سوق العمل يتطلب أنشطة جديدة من خلال السعي لوضع مشروع شبابي في كل محافظة، مشيرا الى أن العمل يتم حاليا لتكييفها، حيث تقام معارض بشكل عشوائي، وهناك شكوى من ارتفاع الأسعار، ولذلك تم عمل لائحة للأسواق المؤقتة بأسعار رمزية.

وذكر أن البلدية انتهت من إعداد لائحة سيارات المأكولات المتنقلة ويستخدم قطاع كبير من الشباب وبالإمكان زيادة الأنشطة حسب سوق العمل، مشيرا الى أن هذه اللائحة أرسلت الى المجلس لدراستها واعتمادها.