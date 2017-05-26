إعداد: بداح العنزي

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اوصت لجنة حولي خلال اجتماعها امس برئاسة يوسف الغريب برفع كتاب الى المجلس الاعلى للتخطيط وذلك حول اقتراح العضو احمد الفضالة بشأن امكانية ربط جزيرة فيلكا بمدينة الحرير.

وقال مقرر اللجنة العضو احمد الفضالة انه تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحويل مركز الخدمات الفنية في مركز لوازم العائلة ضمن القطعة 4 بمنطقة مشرف، كما تم تأجيل بحث مشروع الادارة المرورية لمنطقة حولي وذلك لدعوة ادارتي المخطط الهيكلي والتنظيم.

وبين انه تم تأجيل بحث اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن ايجاد مخرج ومدخل لمنطقة الجابرية على طريق المغرب السريع وذلك لدعوة الاشغال. وبين انه تمت التوصية بالاستعجال بشأن اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري بشأن تبليط الشوارع في منطقة سلوى قطعة 1 مع عمل صرف صحي.

واشار الى انه تمت احالة اقتراح بشأن اقامة ممر لهواة المشي بمنطقة سلوى وكذلك احالت اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن استحداث دوار بمنطقة مشرف بين القطعتين 4 و8.