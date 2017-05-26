إعداد: بداح العنزي

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تقدم العضو اسامة العتيبي بسؤال بشأن إجراءات البلدية لمعالجة الملاحظات المتعلقة بأعمال الخرسانة لمبنى المجلس البلدي الجديد.

وقال العتيبي في سؤاله: استنادا الى المادة رقم 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي والتي تقضي بالآتي: لا يجوز للعضو ان يتدخل في اعمال الجهاز التنفيذي كما لا يجوز له الاتصال او السؤال عن اي معلومات الا عن طريق رئيس المجلس البلدي الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية دون غيره.

ولما كان تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015/2016 وفي البند الخاص لبلدية الكويت قد اورد جملة من الملاحظات منها تنفيذ بعض اعمال الخرسانة في مبنى المجلس البلدي (تحت الانشاء) بالمخالفة للمواصفات الفنية التعاقدية، حيث أظهرت نتائج الاختبارات المعملية عدم تحقيق المكعبات الخرسانية للمقاومة المطلوبة تعاقديا بعدد من الاعمدة والحوائط بالمبنى الرئيسي وكذلك مبنى مواقف السيارات، وتأسيسا على ما سبق، ارجو مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية للايعاز لمن يلزم لافادتنا عما يلي:

٭ هل تمت المعالجة الفنية لبنود الخرسانة غير المطابقة للمواصفات ضمانا للسلامة الانشائية للمبنى؟

٭ ما الاجراءات التي اتخذت حيال تقصير المقاول في تنفيذ الاشتراطات التعاقدية في هذا البند تحديدا؟

مع تزويدنا بكل المستندات الدالة على ذلك.