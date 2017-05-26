دور إيجابي للبنك التجاري في خدمة الوطن وتجسيد المسؤولية المجتمعية ودعم الأنشطة الثقافية

عادل الشنان

أشاد محافظ العاصمة الفريق م. ثابت المهنا بجهود طاقم فريق طوارئ بلدية العاصمة التي تهدف وتنشد الدفع بعجلة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار وحفظ الأمن الصحي والغذائي للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال حفل تكريم لفريق طوارئ بلدية العاصمة تجاه الجهود التي بذلوها لضبط الأغذية الفاسدة ورصد المخالفات الأخرى في ديوان عام محافظة العاصمة.

وقال المهنا: قد تضافرت الجهود انطلاقا من الحس الوطني والواجب المهني والأخلاقي الذي لمسناه لدى الجميع، وان مثابرتكم في العمل الميداني وشعوركم بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم أسفرت عن إبراز دور البلدية الرقابي والحيلولة دون عمليات تسويق المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي والتي أدت إلى كشف ومصادرة وإتلاف 21 طنا و764 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتحرير 79 مخالفة تراخيص وإعلانات محلات بمنطقة المباركية بالإضافة إلى إغلاق عدة مخازن ومطاعم لعدم التقيد بقواعد النظافة المشروطة علاوة على الجهود المبذولة بحملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ومخالفات البناء والنظافة واتخاذ السبل المناسبة لحل مشكلة الباعة المتجولين وقطع الطريق أمام المتجاوزين للنظم واللوائح.

وأكد المهنا أن أعمال فريق طوارئ بلدية العاصمة وإنجازاتهم أظهرت الوجه المشرق لفرق الطوارئ ومدى كفاءة الموظفين ووصولهم إلى مستوى عال من الأداء لخدمة المواطنين، متمنيا ان يحذو جميع الموظفين في البلدية وجميع مؤسسات الدولة حذو فريق طوارئ بلدية العاصمة، وان يبذلوا المزيد من الجهود من اجل رفعة العمل والارتقاء به إلى أعلى.

وقال المهنا: انتم تستحقون كل التقدير والثناء على ما تقدمونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل، وبهذه المناسبة اشيد بالدور الإيجابي والمساهمة التي دأب عليها البنك التجاري من اجل خدمة الوطن والمواطنين تجسيدا منه للمسؤولية المجتمعية ودور المؤسسات المصرفية في التعاون وتقديم الدعم لجميع الأنشطة الثقافية والصحية والاجتماعية للمجتمع، مثمنا الدور الإيجابي للجميع، ومتمنيا لهم دوام التقدم والازدهار.