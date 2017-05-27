إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي نفذتها إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على المحلات والمطاعم تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحلات قبل وأثناء شهر رمضان المبارك والتي أسفرت عن تحرير 31 محضر مخالفة تنوعت ما بين مخالفات أغذية وإعلانات بأسواق القرين.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ضيدان العدواني: إن الحملة أسفرت عن تحرير 31 مخالفة، حيث قامت مراقبة الأغذية والأسواق بتحرير 8 محاضر مخالفات عمل قبل الحصول على شهادة صحية، و8 محاضر مخالفات تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، و5 محاضر مخالفات العمل بشهادة صحية منتهية، و5 محاضر مخالفات تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية ومحضر مخالفة فتح محل قبل الحصول على ترخيص صحي منته.

وأضاف العدواني أن مراقبة المحلات والاعلانات قامت بتحرير محضرين مخالفة إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص، محضر مخالفة فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، محضر مخالفة إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.