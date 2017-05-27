العنزي: مفتشو الفريق لن يتهاونوا في تطبيق القانون على المخالفين

إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة

العاصمة على المخازن بمنطقتي الشويخ والري وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» والتي تهدف إلى جاهزية الاجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 735 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد مخازن منطقة الشويخ.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي أن المداهمة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 735 كغم من المواد الغذائية الفاسدة اشتملت على دجاج وماء ورد، زيت زيتون، فول سوداني، جبن شرائح، ربيان، عدس، فول وعصير ليمون، إلى جانب تحرير 4 محاضر مخلفات تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة بالإضافة إلى غلق المخزن إداريا.

كما ناشد العنزي أصحاب المخازن التقيد باللوائح وانظم البلدية حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدا عليهم أن مفتشي الفريق لن يتهاونوا في تطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد في الاتصال على الخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي «@kuwmun» وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.