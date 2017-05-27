إعداد: بداح العنزي

[email protected]

تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في البلدية تحت شعار # صحتك_ أمانة في إطار استعدادات البلدية لقرب حلول شهر رمضان نفذ فريق الطوارئ ببلدية الفروانية حملة تفتيشية على المحلات والمطاعم والأسواق المركزية بعدد من المناطق في المحافظة.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية خالد الردعان أن الحملة التفتيشية التي شنها فريق الطوارئ أسفرت عن غلق عدد 6 محلات إداريا لإضافة مساحة على المحل قبل الحصول على موافقة البلدية، فتح محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة إلى جانب مصادرة وإتلاف 60 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانب آخر أوضح الردعان أن المفتشين بفريق الطوارئ بجميع النوبات يواصلون الكشف ومراجعة كافة عقود أملاك الدولة وإزالة المخالف منها والتي تتمثل في إقامة حدائق ومخالفات إنشائية والتي تعوق الطريق أمام المارة إلى جانب الإعلانات غير المرخصة والتي تمت إقامتها في الشوارع والميادين وتحجب الرؤية عن قائدي المركبات وتسبب الكثير من الحوادث.