أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي نفذها فريق طوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء على المحلات والمطاعم، تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحلات قبل وأثناء شهر رمضان المبارك، والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف نصف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء علي القويضي إن مفتشي الفريق قاموا برصد أحد المخازن بمنطقة الصليبية وتم على الفور مداهمته والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف نصف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.