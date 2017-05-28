تحرير 6 محاضر مخالفات عدم إقامة إعلان تعريفي بالنشاط من دون ترخيص





أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي نفذها فريق طوارئ فرع بلدية محافظة مبارك الكبير على المحلات والمطاعم، تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحلات قبل وأثناء شهر رمضان المبارك والتي أسفرت عن غلق محلين غلقا إداريا وتحرير20 محضر مخالفة وإتلاف 35 كيلوغراما مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري ان الحملة أسفرت عن غلق محلين غلقا إداريا وتحرير20 محضر مخالفة تنوعت ما بين أغذية وإعلانات، حيث اشتملت على تحرير 6 محاضر مخالفات عدم إقامة إعلان تعريفي بالنشاط من دون ترخيص، 6 محاضر مخالفات عدم إقامة إعلان تعريفي بالنشاط، محضر مخالفة إقامة إعلان بالنشاط من دون ترخيص، محضر مخالفة تشغيل عامل قبل الحصول على كرت صحة، محضر مخالفة العمل قبل الحصول على شهادة صحية، محضر مخالفة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، محضر حجز مواد غذائية، محضر استثمار إرسال عينات عشوائية من المواد الغذائية وإرسالها لمختبر وزارة الصحة.

وأضاف الهاجري أنه تم إتلاف 35 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (شوكولاته - لحوم) وتم تحرير محضري إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي kuwmun@ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.