إعداد: بداح العنزي

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يبحث المجلس البلدي خلال اجتماعه الاثنين برئاسة مهلهل الخالد كتاب مؤسسة الموانئ الكويتية بشأن إخلاء النقع البحرية من شاغليها.

ويتضمن جدول الأعمال المعاملات التالية:

طلب الهيئة العامة للصناعة الموافقة على ضم مساحة 600م2 للقسيمة رقم 146 في القطعة رقم 10 بمنطقة صبحان الصناعية.

طلب الهيئة العامة للصناعة إصدار رخصة بناء للقسيمة 177 قطعة 5A بمنطقة النعايم سكراب السيارات بمحافظة الجهراء.

الاقتراح المقدم من العضو احمد البغيلي، بشأن عمل شارع تخديمي يخدم اهالي منطقة الرابية يبدأ من المدخل الخاص لموقع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

الاقتراح المقدم من العضو نايف المطيري، بشأن إضافة نشاط المصور الفوتوغرافي بالعارضية الحرفية.

الاقتراح المقدم من العضو د.م.منصور الخرينج، بشأن إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة اشبيلية.

الاقتراح المقدم من العضو احمد البغيلي بشأن إنشاء عدد 2 دوار بدلا من الإشارتين بين منطقتي الرحاب وإشبيلية.

الاقتراح المقدم من العضوين د.مشاري المطوطح، احمد البغيلي، بشأن استحداث الطريق المحاذي للدائري الخامس في منطقة العارضية الصناعية.

الاقتراح المقدم من العضوين د.م.منصور الخرينج، نايف السور، بشأن إنشاء تقاطع كامل عن طريق شارع 316 مع شارع محمد بن القاسم، وذلك تخفيفا وتيسيرا للحركة المرورية.

الاقتراح المقدم من احمد البغيلي بشأن إنشاء ثلاثة مداخل ومخارج للمدارس في منطقة جليب الشيوخ من الجهة الغربية.

طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لمركز الدفاع المدني بمنطقة الضجيج (جنوب الفروانية).

طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار للكيبلات الأرضية جهد 132 ك.ف بعرض 7 أمتار لمستشفى الجهراء.

شكوى أهالي منطقة العدان قطعة 8 شارع 21 بخصوص موقع الحديقة العامة.

طلب وزارة العدل تخصيص موقع لمجمع محاكم ومحكمة الأسرة ومواقف سيارات في محافظة مبارك الكبير (استكمال إجراءات التخصيص).

طلب وزارة الأوقاف زحزحة موقع مسجد ومواقف سيارات بالقطعة 4 بمنطقة مبارك الكبير ضمن محافظة مبارك الكبير.

الاقتراحات المقدمة من نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري بشأن مقبرة صبحان وآخر بشأن إنشاء مدرسة بنين ابتدائي بمنطقة سلوى.

اقتراحات العضو يوسف الغريب بشأن تخطيط موقف السيارات في صالة سمو الشيخ سالم العلي للمناسبات بمنطقة سلوى وآخر بشأن سفلتة السكة الجانبية لمسجد ناصر المصليت بمنطقة سلوى قطعة 1.

الاقتراحان المقدمان من العضو د.م.منصور الخرينج، الأول بشأن استحداث دوار، والثاني بشأن استحداث جسرين أو اكثر للمشاة.

اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن نقل سوق السمك بمنطقة المباركية الى منطقة شرق.

الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن دراسة إمكانية تخصيص جزء من عقود النظافة لدولة الكويت لقطاع الشباب (المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بتأهيل هذه الشركات واعتمادها لإسناد بعض الأعمال لها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.