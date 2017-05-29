إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أقرت البلدية تخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية بمنطقة العارضية.

وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه: صدر قرار من اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل ق م ب/89/8/2013» بتاريخ 10/9/2013 والذي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية بمساحة 16891م2 وبأبعاد 133م × 127م ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية لذلك، نرى لا مانع تنظيميا من الموافقة على ما يلي: أولا: تعديل قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل ق م ب/89/8/2013» الصادر بتاريخ 10/9/2013والخاص بتخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية ليكون نصه كالآتي: الموافقة على تخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية بمساحة 16891م2 وبأبعاد 133م × 127م ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية شريطة الالتزام بما يلي:

1 ـ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام باشتراطاتها.

2 ـ تقديم الدراسة المرورية المطلوبة.

3 ـ توفير العدد الكافي لمواقف السيارات داخل حدود الموقع.

4 ـ تطبيق نظام الابنية الخضراء.

ثانيا: تخصيص مواقف سيارات سطحية عامة بمساحة 5015م2 وبأبعاد 59م × 85م في الجهة الشرقية لموقع فرع بلدية محافظة الفروانية المشار اليه شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل التنفيذ.

من جانب آخر، اوضح م.المنفوحي انه تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال استحداث مواقف سيارات لمديرية امن الجهراء.

وقال م.المنفوحي في كتابه: تقدمت وزارة الداخلية بكتاب لوزارة الاشغال العامة بطلبها عمل أسفلت حول مبنى مديرية امن محافظة الجهراء بمساحة تقديرية 5000م2 تقريبا، وقامت وزارة الأشغال العامة بأخذ موافقة وزارات الخدمات بعرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، ودراسة المساحة المجاورة لمديرية امن محافظة الجهراء بمساحة 8254.04م2.

لذلك، لا مانع من الموافقة على طلب كل من وزارة الاشغال العامة ووزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات مؤقتة لمديرية امن الجهراء بالقطعة 93 بمنطقة الجهراء بمساحة 8054.04م2.