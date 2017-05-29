إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار حملتها الإعلامية تحت شعار«صحتك_أمانة» والتي تشمل تكثيف الحملات الرقابية على المحلات والمطاعم والمطابخ والمخازن التي تتداول المواد الغذائية وذلك للتأكد من تطبيق المحلات للوائح البلدية إلى جانب التأكد من صحة المادة الغذائية قبل تداولها للجمهور خلال شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، قام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة ميدانية بمنطقة السالمية للكشف على الجمعية التعاونية والأسواق الموازية والمحلات والمطاعم التي تتداول المواد الغذائية إلى جانب التأكد من تراخيص المخازن التي تتداول المواد الغذائية ومدى مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالترخيص.

وبين فريق الطوارئ أن الحملة أسفرت عن إتلاف 164 كيلو من المواد الغذائية التالفة تنوعت ما بين 115 كيلو من الأسماك و49 كيلو من الحلويات إلى جانب تحرير 5 مخالفات تنوعت ما بين العمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وفتح محل قبل الحصول على ترخيص صحي وتشغيل محل بترخيص صحي منته ونقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مرخصة.