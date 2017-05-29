إعداد: بداح العنزي
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وافقت البلدية على تخصيص موقع لجمعية الشرطة في منطقة الجهراء.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تطلب وزارة الداخلية الموافقة التنظيمية على مشروع السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية في منطقة الجهراء.
بالإشارة إلى كتاب وزارة الداخلية المتضمن طلب الموافقة التنظيمية على مشروع السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية في منطقة الجهراء، نفيدكم بالآتي:
٭ موقع إدارة مرور محافظة الجهراء صدر به قرار تخصيص رقم (م ب/ 84/3/19) بتاريخ 1984/2/27 بمساحة 230م×258م.
٭ صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 2006/10/199/10) بتاريخ 2006/5/15 والذي يقضي بالموافقة على ترخيص جزء من موقع الخدمات المرورية والفحص الفني بمساحة 20000م2 ليكون مقرا لجمعية الشرطة الاستهلاكية.
٭ تقدم المكتب الهندسي بطلب الموافقة التنظيمية على مشروع السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية ضمن موقع مرور محافظة الجهراء.