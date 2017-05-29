إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية خلال تقريرها الذي أعدته بتحقيق العديد من الإنجازات للإدارات الرقابية وفريق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر أبريل الماضي فيما يتعلق بالمجال البلدي، وبلغت إجمالي الرسوم التي تم تحصليها 621181 دينارا.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار انه تم وضع خطة عمل لتكثيف الحملات الميدانية بكل مناطق المحافظة، حيث قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة عن رفع وإزالة 6561 دربا من الأنقاض ورفع 243 سيارة مهملة إلى جانب وضع 311 ملصقا والإفراج عن 106 سيارات من موقع الحجز وتوجيه 874 إنذارا وتحرير 862 تعهدا، بالإضافة إلى رفع 6561 دربا من المخلفات اشتملت على 1336 درب نقل نفايات، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم الصلح فيها 86 مخالفة، بالإضافة إلى 72 مخالفة تم إرسالها للإدارة القانونية، أما التي لم يتم البت فيها فقد بلغت 41 مخالفة، إلى جانب ذلك تم إصدار 13 رخصة جديدة وتجديد 60 ترخيصا.

وبين العمار أن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ممثلة في مراقبتي الأغذية والأسواق ومراقبة المحلات والإعلانات قامت بالعديد من الحملات، حيث قامت مراقبة الأغذية والأسواق بمصادرة وإتلاف ما يقارب 44 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى الكشف على 350 محلا وتحرير 111 مخالفة.