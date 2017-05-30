كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية الفروانية بتكثيف حملاتها على الجمعيات والأسواق المركزية والمخازن وأسواق اللحوم والأسماك والمحلات والمطاعم تزامنا مع الحملة الإعلامية «صحتك_أمانة» قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية بالوكالة مسعود دشتي أن الإدارة ممثلة في مراقبتيها الأغذية والأسواق والمحلات والإعلانات شنت حملة تفتيشية استهدفت الجمعيات والأسواق المركزية ومخازن المواد الغذائية وأسواق اللحوم والأسماك والمحلات والمطاعم بمحافظة الفروانية للتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تقدم للجمهور، مشيرا إلى أن فريق الحملة تم تقسيمه إلى فريقين وتم توزيعهم على عدد من المناطق بالمحافظة، وقد أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة تنوعت ما بين مخالفات أغذية وإعلانات.

وذكر ان الحملة أسفرت عن تحرير 28 مخالفة، حيث قامت مراقبة الأغذية والأسواق بتحرير 21 مخالفة تضمنت 7 مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية، 7 مخالفات تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، مخالفة اشتراطات صحية، مخالفة نظافة عامة، مخالفة تحضير مواد غذائية في ظروف غير صحية، مخالفة إجراء تعديل على المحل قبل الحصول على ترخيص من البلدية، مخالفة استغلال الساحات الداخلية، مخالفتي تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.