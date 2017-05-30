المنفوحي: لا بديل لموقع مجمع الصوابر حتى الآن

إحالة طلب إخلاء النقع البحرية وديوانية الصيادين إلى الجهاز التنفيذي

الموافقة على توسعة الموقع المخصص لمحطة الكهرباء في العقيلة

تخصيص موقع لمسجد ومواقف سيارات في قطعة ٣ بالصباحية

إعداد: بداح العنزي

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أقر المجلس البلدي في جلسته العادية امس تخصيص موقع لكل من محكمة الأسرة بمساحة 5000م2 ومبنى مجمع المحاكم بمساحة 10.000م2 بمنطقة غرب أبوفطيرة الحرفية.

ووافق المجلس على انشاء مشروع بنادي الساحل الرياضي بمنطقة ابوحليفة يتضمن مبنى اداريا يتكون من 3 أدوار بارتفاع 17م للمبنى.

وأحال المجلس طلبا بشأن إخلاء النقع البحرية وديوانية الصيادين وذلك لتقديم الجهاز التنفيذي.

من جانبه، أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي انه لم يتم طرح البديل لموقع مجمع الصوابر والذي سيتم البدء بتنفيذ عملية هدمه.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة 12.30 ظهرا.

٭ مشعل الجويسري: استغرب من تأخير ادراج اقتراحي ضمن جدول الأعمال.

٭ الأمين العام: الأمانة العامة تضع اقتراحين لكل عضو خلال الجلسة.

يوافق المجلس على تفويض الأمين العام للمجلس البلدي تحت إشراف رئيس المجلس البلدي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الخاصة بتنظيم الشؤون المالية والإدارية وتطوير ومتابعة العمل بالأمانة العامة للمجلس البلدي.

ما عدا، اقتراح الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والأجهزة الرقابية، وذلك تطبيقا للمادة رقم 45 من قانون رقم 33/2016 بشأن بلدية الكويت.

٭ الأمين العام: جدول أعمال اللجنة الفنية.

٭ فهد الصانع: هناك قرار من المجلس البلدي بشأن المساحات الاستثمارية في الأندية الرياضية.

٭ أحيط المجلس علما.

٭ الأمين العام: إخلاء النقع البحرية وديوانية الصيادين.

٭ مشعل الجويسري: الموضوع شعبي ودواوين قائمة واستغرب من عرض الموضوع على المجلس.

٭ يوافق المجلس على احالة الطلب للجهاز التنفيذي.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للصناعة ضم مساحة 600م2 للقسيمة القائمة في القطعة 10 بمنطقة صبحان الصناعية.

يوافق المجلس على الطلب لتصبح المساحة بعد الاضافة 1400م2 بمنطقة صبحان قطعة 10.

الامين العام: طلب الهيئة العامة للصناعة اصدار رخصة بناء للقسيمة بمنطقة النعايم سكراب السيارات بمحافظة الجهراء.

يوافق المجلس على الطلب بصفة مؤقتة لترخيص مطعم بمساحة 42م2.

الامين العام: كتاب احدى الشركات بشأن تخصيص مواقف للشاحنات.

- يوافق المجلس على رفض الطلب.

الامين العام: الرد على سؤال العضو د.منصور الخرينج بشأن مختبرات الاغذية.احمد المنفوحي: المختبرات تتبع الهيئة العامة للغذاء.

الامين العام: الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تطوير شارع عبدالله الاحمد.

د.حسن كمال: الرد غير واضح.احمد المنفوحي: مشروع عبدالله الاحمد تم احياؤه من جديد وتم ايقاف المشروع نتيجة تشابه المشروع مع مشروع مركز جابر الثقافي وتم الطلب من اللجنة العليا للمبادرات العمل على احياء المشروع من جديد وسيتم طرح المشروع على مستثمر جديد وسيتم تحديد العديد من الدراسات المتعلقة بالعناصر والمكونات .

الامين العام: الرد على سؤال د.حسن كمال بشأن استملاك الصوابر

.احمد المنفوحي: الموقع مخصص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وسيتم هدم مجمع الصوابر وهناك قانون خاص بالاسكان ولم يتم طرح البديل حتى الآن خاصة انه قريب من المركز المالي.

الامين العام: الرد على سؤال د.حسن كمال بشأن التسميات.

د.حسن كمال: تم الاتفاق على وضع نصب تذكاري للشهداء وسؤالي؟ هل هذا يمنع اطلاق تسميات على الشوارع؟احمد المنفوحي: القانون الجديد كلف البلدية بالتعاون مع العديد من الجهات ووضع لائحة للتسميات، وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء وبعد اقرارها سيتم العمل بها.

الامين العام: الرد على سؤال العضو فهد الصانع بشأن الديون المستحقة للبلدية والمشاريع المتأخرة.

فهد الصانع: تصريح مدير عام البلدية بشأن قيام البلدية بالتأكيد أنه سيتم استرداد جميع المبالغ المستحقة للبلدية على الغير ولن يكون هناك تهاون في الحفاظ على المال العام بالمقابل هناك ديون على الغير هل اصبحت ديونا معدومة؟

٭ أحمد المنفوحي: البلدية قامت بعمل نظام لحفظ الكفالات وتم تعميمه على باقي الوزارات.

٭ الأمين العام: الرد على سؤال العضو أسامة العتيبي بشأن الأراضي الإسكانية.

٭ أسامة العتيبي: نؤكد على اهتمام البلدية والمجلس البلدي في القضية الإسكانية وتخصيص جدول 268 ألف وحدة سكنية، ولذلك نشكر القائمين على تخصيص هذه المساحات.

٭ الأمين العام: اقتراح بشأن إضافة نشاط مصور فوتوغرافي بالعارضية الصناعية.ي

وافق المجلس برفض الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح العضوين د.منصور الخرينج ونايف السور بشأن إنشاء تقاطع كامل على طريق شارع 316 مع شارع محمد بن القاسم وذلك لتخفيف حركة المرور.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لمركز الدفاع المدني بمنطقة الضجيج.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار للكيبلات الأرضية جهد 132 ك.ف بعرض 7 أمتار لمستشفى الجهراء.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب إعادة تنظيم جزء من القطعة (1) بمنطقة دسمان دمج قسائم السكنية الاستثماري العائدة لهم لإقامة مجمع سكني بمساحة (9671م2).

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: شكوى أهالي منطقة العدان قطعة (8) شارع 21 بخصوص موقع الحديقة العامة.

يوافق المجلس على الشكوى وتعديل التوسعة بين حدود الحديقة والقسائم.

٭ الأمين العام: طلب وزارة العدل بتخصيص موقع لمجمع محاكم ومحكمة الأسرة ومواقف سيارات في محافظة مبارك الكبير

.يوافق المجلس على التالي:الموافقة على الطلب المقدم من وزارة العدل تخصيص موقع لكل من محكمة الاسرة بمساحة 5000م2 ومبنى مجمع المحاكم بمساحة 10000م2 ومواقف متعددة الأدوار بمساحة 5000م2 بمنطقة غرب أبوطفرة الحرفية بمحافظة مبارك الكبير شريطة الآتي:

1- الالتزام بما جاء بردود اللجنة الفرعية للخدمات.

2- الالتزام بالارتفاعات المسموحة بالمنطقة.

3- توفير مواقف سيارات داخل حدود كل موقع بحيث يتم توفير سيارة لكل 30م2 من المساحة المستغلة للمكاتب والقاعات وعناصر المشروع الاخرى.

4- ان تكون المواقف من الجهة الغربية مشاركة مع مبنى بلدية الكويت محافظة مبارك الكبير.

٭ الأمين العام: بند ما يستجد من اعمال.ي

وافق المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء توسعة الموقع المختص لمحطة الكهرباء بمنطقة العقيلة.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للرياضة اقامة مشروع انشاء مبنى اداري ومبنى ملاعب تنس أرضي ومجمع صالات رياضية بنادي الساحل.

يوافق المجلس على التوصية التالية.

الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للرياضة انشاء مشروع بنادي الساحل الرياضي بمنطقة أبوحليفة على ان يتكون من:٭ مبنى اداري يتكون من ثلاثة ادوار بارتفاع كلي للمبنى 17م تقريبا.

٭ مبنى للتنس الارضي يتكون من دور واحد بارتفاع كلي للمبنى 11م تقريبا.

٭ مجمع صالات رياضية متعددة الاغراض مجمع الصالات يتكون من دور ارضي + ثلاثة ادوار علوية بارتفاع كلي للمبنى 32م تقريبا.

شريطة الآتي:1- عدم فتح شبابيك تكشف المناطق السكنية.

2- توفير مواقف سيارات داخل حدود المشروع.

3- موافقة الطيران المدني.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاشغال العامة عمل مواقف سيارات سطحية مؤقتة لمخفر شرطة الزور.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مجرور امطار بعرض 25م لخدمة المناطق الجنوبية.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن منطقة الصباحية قطعة

3.يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مبنى صيانة وادارة جسر الشيخ جابر.

يوافق المجلس على الطلب وتخصيص موقع لاقامة مبنى ادارة وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد بمساحة تقريبية 3642م1.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الداخلية لزحزحة محطة كهرباء ضمن حدود أرض تابعة لوزارة الداخلية.يوافق المجلس على احالته للجنة العاصمة.رفعت الجلسة الساعة 2.30 ظهرا.