تحرير 2230 مخالفة أغذية ونظافة وإعلانات

إعداد: بداح العنزي

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أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بالبلدية تحت شعار«صحتك_أمانة» باتت تحقق هدفها المنشود في المرحلة الاولى من إحكام الرقابة على تداول وتخزين المواد الغذائية، مؤكدا على أن الاجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات رفعت حالة الاستنفار من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل رمضان.

وبين المنفوحي في تصريح صحافي ان البلدية أوصلت رسالة واضحة للمواطنين والمقيمين أن أحكام الرقابة من اهم أولوياتها التي وضعتها على عاتقها للتأكد من سلامة المادة الغذائية التي تقدم للجمهور، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتفعيل الدور الرقابي بتطبيق القانون على المخالفين للوائح وأنظمة البلدية، مثنيا على جهود المفتشين بما بذلوه اثناء عمليات التفتيش وضبط تلك الكميات، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن والمصلحة العامة.

ومن جانبها، أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن باكورة الحملات في المرحلة الاولى أسفرت عن مصادرة وإتلاف 98 طنا و962 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب غلق 52 مخزنا ومحلا غلقا اداريا وتحرير 2230 مخالفة اشتملت على نظافة عامة وأغذية واعلانات.

بدوره، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالبلدية عبد المحسن أبا الخيل أن الاجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة العاصمة قامت بمصادرة واتلاف 57 طنا و252 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وتابع أبا الخيل: قام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بمصادرة واتلاف 21 طنا و415 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وذلك بعد مداهمة 541 مخزنا وغلق 21 مخزنا، إلى جانب رفع 138 اعلانا من التبريكات بالشوارع والميادين، بالإضافة إلى تحرير 107 مخالفات اغذية وتوجيه 78 انذارا واخلاء 10 بقالات من السكن الخاص.

واضاف أن قسم إزالة المخالفات بالعاصمة قام بمصادرة واتلاف 33 طنا و832 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغلق عدد 17 مخزنا ومطعما إلى جانب تحرير 143مخالفة اغذية و340 مخالفة اعلان إلى جانب رفع 3 دروب من الحواجز، لافتا إلى أن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالعاصمة قامت بمصادرة وإتلاف طنين و5 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، فيما قامت بتحرير 49 مخالفة اغذية إلى جانب رفع 211 اعلانا من الشوارع والميادين.

وتابع بالقول: إن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالعاصمة قامت برفع 686 دربا من المخلفات و230 كيس قمامة إلى جانب وضع 185 ملصقا ورفع 50 سيارة مهملة وارسالها لموقع حجز البلدية إلى جانب تبديل 80 حاوية مكسورة بأخرى جديدة وتحرير 237 مخالفة نظافة و145 إشغال طريق وتنظيف وغسل 80 ساحة مسجد. ولفت أبا الخيل إلى أن الأجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة الفروانية قامت بمصادرة وإتلاف 20 طنا و60 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من الاسواق العشوائية.

وتطرق إلى أن إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية قامت بمصادرة واتلاف 20 طنا من المواد الغذائية بالأسواق العشوائية الى جانب رفع 76 سيارة وقاربين وارسالها لموقع حجز البلدية بالإضافة إلى تحرير 10 مخالفات باعة جائلين، لافتا إلى أن فريق الطوارئ قام بغلق 6 محلات وتحرير 61 مخالفة اغذية ومصادرة واتلاف 60 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب رفع 600 اعلان مخالف من الساحات والشوارع والميادين. وذكر أن مراقبة المحلات والاعلانات بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات الفروانية قامت برفع 1200 اعلان مخالف من الشوارع والميادين بالمحافظة وأن الاجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة حولي قامت بمصادرة واتلاف 13 طنا و529 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، مؤكدا على أن فريق الطوارئ بالمحافظة قام بمصادرة واتلاف 11 طنا و508 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب تحرير 118 مخالفة اغذية وغلق 3 محلات إداريا إلى جانب رفع 350 اعلانا من الشوارع والميادين.

وكشف أبا الخيل أن ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بحولي قامت بمصادرة واتلاف طنين و21 كجم إلى جانب تحرير 127 مخالفة اغذية وغلق محلين، فيما قامت مراقبة الاعلانات برفع وإزالة 436 اعلانا مخالفا من الشوارع والميادين بالإضافة إلى تحرير 53 مخالفة اعلان، مشيرا الى ان بلدية حولي قامت برفع 30 سيارة مهملة وارسالها لموقع حجز البلدية بالإضافة إلى تحرير 20 مخالفة إشغال طريق، فيما قام قسم إزالة المخالفات بالمحافظة بتحرير مخالفة واحدة.

واوضح ان الاجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير قامت بمصادرة واتلاف 3 اطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الادمي، موضحا ان فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير قام بمصادرة وإتلاف 3 أطنان و36 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب تحرير 103 مخالفات ورفع 455 اعلانا من الشوارع والميادين إلى جانب غلق 4 محلات.