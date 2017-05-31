إعداد: بداح العنزي

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قال رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي م.علي الموسى، إن اللجنة ستبحث في اجتماعها اليوم الأربعاء خطاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن اللوائح المتعلقة بالأغذية.

وأضاف الموسى في تصريح صحافي أن الأعضاء سيناقشون لائحة الباعة المتجولين في السيارات المتنقلة والعربات المقطورة، والتي تهم شريحة كبيرة من الشباب، مشيرا إلى أن هذه اللائحة ستعمل على تنظيم عمل سيارات بيع المأكولات من حيث تحديد آلية عملها وكيفية ترخيصها.

وأكد أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي حريصون على إقرار هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك دعما للشباب الذين يفضلون العمل الخاص على الحكومي، مبينا أن الأعضاء سيناقشون خطاب اتحاد العقاريين بشأن قانون البلدية الجديد والرد على شكوى صاحب علاقة بشأن قيام أحد الموظفين باستغلال سلطته الوظيفية بالاعتداء على حقوقه وإلحاق الضرر بأملاكه.