إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن بدء دورتها الرمضانية بمشاركة 14 فريقا بإجمالي 140 لاعبا من إدارات البلدية بقطاعاتها المختلفة.

وأشار قسم النشاط الرياضي التابع لإدارة العلاقات العامة إلى افتتاحية أولى مبارياتها التي كانت بين إدارة التراخيص بفرع بلدية حولي ضد إدارة شؤون الموظفين وانتهت بنتيجة 2-0 لصالح إدارة التراخيص. وتلتها المباراة ما بين فريق الأمن والسلامة بفرع بلدية حولي والمجلس البلدي والتي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح المجلس البلدي.

واختتم النشاط الرياضي بمباراة بين أبناء موظفين بلدية الجهراء مع أبناء موظفين إدارة العلاقات العامة، مشيرة إلى أن الدورة مستمرة حتى السابع من شهر يونيو القادم والنشاط الرياضي مستمر بفعالياته الرياضية خلال وبعد شهر رمضان.