إعداد: بداح العنزي

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أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.علي الموسى بالموافقة على لائحة المأكولات الخفيفة في العربات المتنقلة.

وقال الموسى عقب اجتماع اللجنة انه تمت الموافقة على اللائحة بهدف دعم الشباب الكويتي الذين يرغبون في العمل الخاص بحيث ستكون هناك عملية تنظيم لهذه العربات خاصة في ظل حرص المجلس ايضا على اقرار هذه اللائحة وايجاد آلية عمل واضحة تحدد تحدد طريقة الحصول على التراخيص اللازمة للتنفيذ من قبل الشباب.

وذكر ان اللجنة أحالت شكوى أهالي منطقة المسيلة بشأن تغيير اسم المنطقة الى المسايل للجهاز التنفيذي لتقديم تقرير الى اللجنة، كما حفظت كتاب اتحاد العقاريين بشأن قانون البلدية الجديد.