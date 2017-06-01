يجب أن يسود الهدوء ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة المواطن

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أقام نائب رئيس المجلس البلدي السابق م. جسار الجسار غبقة رمضانية أول من أمس في ديوانه بمنطقة إشبيلية حضرها عدد من الوزراء والشيوخ والنواب ومجموعة من أعضاء المجلس البلدي والشخصيات العامة.

وقال الجسار في كلمة له خلال الغبقة: اننا جميعا كأبناء لهذا الوطن المعطاء نتطلع الى النهضة وتقديم الأفضل للوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الأجواء السياسية في البلاد ينتابها الركود ويجب التوجه للعمل الجاد المنتج.

وشدد الجسار على ضرورة التواصل في شهر رمضان الكريم بين أبناء الكويت من مختلف أطياف الشعب من خلال الديوانيات والغبقات التي يقيمها أبناء الكويت، وتبادل الآراء فيما يصب للصالح العام وتقديم الخدمات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى ان المرحلة القادمة على الساحة السياسية تتطلب قوانين شعبوية تهم المواطن ويتطلع لها الشعب من خلال النواب في مجلس الأمة وأبرزها خفض أسعار البنزين والقضية الإسكانية وغيرها من القضايا.

وعن المطلوب من المجلس الحالي قال الجسار، المراد من المجلس تشريع قوانين تهدف بالمقام الاول الى مصلحة المواطن والوطن، مبينا ان التشنج والتصارع ليس له فائدة، وهذا لا يعني ألا تكون هناك أسئلة برلمانية تقدم لبعض الموضوعات المهمة، ولا يمنع ان تكون هناك استجوابات تقدم بشكل صحيح، مشددا على أن يسود الهدوء ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة المواطن.