إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبة (أ) بفريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولات مكثفة على أسواق القرين والمصانع بصبحان والجمعيات التعاونية والأفرع التابعة لها للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والمطاعم بلوائح البلدية.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق طوارئ مبارك الكبير ناصر الهاجري، أن تلك الحملات المكثفة أسفرت عن تحرير 131 محضر مخالفة اشتملت على عدم وضع إعلان تعريفي خاص بالنشاط، إقامة إعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على موافقة من قبل البلدية. aوذكر الهاجري أن النوبة (أ) قامت بجولة تفتيشية على المصانع بمنطقة صبحان حيث تم تحرير 6 استمارات لعينات عشوائية من المواد الغذائية وإرسالها إلى مختبر وزارة الصحة، إضافة إلى إزالة 27 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين.