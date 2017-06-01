إعداد: بداح العنزي [email protected] إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي نفذتها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء على المحلات والمطاعم، تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «صحتك_أمانة» بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحلات قبل وأثناء شهر رمضان المبارك والتي أسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة أغذية بأسواق الجهراء. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محمد الشمري أن هدف الحملة الأول صحة المواطن والمقيم ومتابعة سير عمل أصحاب المطاعم والمخازن ومدى صلاحية الأغذية والكشف على شهادات الصحية، لافتا إلى أن الإدارة قامت بحملة على أسواق الجهراء.