إعداد: بداح العنزي

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استمرارا للحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت تحت شعار «صحتك ـ أمانة» نفذ فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة الفروانية حملة تفتيشية على مخازن المواد الغذائية ومطابخ تجهيز المواد الغذائية والمحلات والمطاعم والأسواق المركزية بمنطقة العارضية الصناعية وأسفرت عن تحرير 61 مخالفة.

وأكدت العلاقات العامة أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لدورها في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية المتعلقة بصلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، لافتا الى ان الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها تعد مكملة للجولات التفقدية التي ينفذها المفتشون في جميع النوبات على الأسواق والمخازن الغذائية للتأكد من استيفائها لكل الاشتراطات الصحية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة خالد الردعان ان الحملات التفتيشية مستمرة، مشيرا إلى أهمية تطبيق لوائح وأنظمة البلدية على المخالفين، وذلك من خلال تكثيف تلك الحملات في جميع المناطق التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة، مؤكدا ان الحملات أسفرت عن تحرير 61 مخالفة تضمنت 17 مخالفة تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، 17 مخالفة عمل قبل الحصول على شهادة صحية، 6 مخالفات تخزين مواد غذائية في ظروف غير صحية.