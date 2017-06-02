أوضحت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على المحلات والأسواق التجارية بمنطقة المهبولة وأبو حليفة والمنقف التي من شأنها قد اسفرت عن تحرير 27 مخالفة وإزالة 74 اعلانا عشوائيا من شوارع وميادين تلك المناطق وطلب غلق لمحل.

وفي هذا السياق أوضحت ادارة العلاقات العامة في البلدية ان هذه الجولات اتت بغرض الكشف على المحلات ومدى التزامها بقوانين وأنظمة البلدية وخلو الشوارع من ظاهرة الاعلانات العشوائية التي قد تسبب حجب الرؤية على سائقي السيارات وتشويه المنظر العام للبلاد.

واضافت الادارة ان المخالفات اشتملت على العمل بدون شهادة صحية وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة وعدم وضع ترخيص الاعلان في مكان بارز وفتح وادارة محل بدون ترخيص من قبل البلدية.