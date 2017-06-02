قامت مراقبة الأغذية والأسواق التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع حولي بعدة جولات تفتيشية على المحلات التي تتداول المواد الغذائية للتأكد من مدى التزامها باشتراطات ولوائح البلدية خلال فترتين الصباحية والمسائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 57 محضرا مخالفا اشتملت على تداول مواد غذائية فاسدة، والعمل من دون شهادة صحية، تشغيل عامل من دون شهادة صحية، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، فتح مخزن قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.

وتابعت الإدارة: ان مراقبة الأغذية والأسواق قامت بإتلاف 471 كغم اشتملت على اللحوم والأسماك والفواكه ومنتجات الألبان.