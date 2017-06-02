ندرس السماح لمن لا تتجاوز بيوتهم 400م٢ بالتوسعة

ليست لدينا مشكلة في إعلان اسم أي تاجر يبيع بضائع فاسدة

لن نسمح بتجاوز القانون في مخالفات البناء أسامة أبو السعود

أكد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أنه لن تنتهي هذه السنة إلا ويكون إصدار جميع التراخيص بشكل إلكتروني في جميع المحافظات، لافتا إلى أن البداية كانت في بلدية مبارك الكبير، ثم حولي، وستكون في العاصمة خلال يوليو المقبل، مضيفا أن الجميع أشاد بإنجازات موظفي البلدية حتى البنك الدولي أشاد بتجربة إصدار التراخيص إلكترونيا والتي كانت حلما وأصبحت حقيقة.

جاء ذلك خلال غبقة رمضانية أقامتها نقابة العاملين في البلدية على شرف وزير البلدية محمد الجبري ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بحضور جمع من مسؤولي البلدية وموظفيها في أجواء مميزة بفندق الجميرا مساء أول من أمس.

وعن مطالبات موظفي البلدية بضرورة إقرار حوافز خاصة لهم نظير جهودهم، قال الجبري «لا شك ان هذا الأمر لم يغب عنا ووضعنا آلية واضحة، وقلنا منذ تولينا هذه المسؤولية أن معيار التعامل مع الإخوة في البلدية هي الأداء والكفاءة، فمن هم على كفاءة وقدرة عالية في الإنجاز - ولدينا منهم الكثير ولله الحمد - سنكافئهم وندعمهم كل في مجاله، أما من يتقاعسون عن العمل في أي اتجاه، فالطبع سنتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم».

وتابع الجبري «لله الحمد، شبابنا يعملون اليوم في كل قطاعات البلدية بكل جهد وإخلاص في العمل، ونحن نحرص على دعمهم، مشيدا بجهودهم في القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح البلدية فيما يخص الإدارة القانونية، وهذه الأحكام تصدر لأول مرة منذ 6 سنوات أن يكسب 139 حكما.

وردا على سؤال حول جهود البلدية في شهر رمضان قال الجبري: الإخوة في البلدية يقومون بدورهم على أكمل وجه، والفرق تعمل على مدار 24 ساعة والجميع يرى الإنجازات التي يحققونها، والمخالفات التي ترصدها البلدية وتصادرها بكميات كبيرة في الأغذية غير الصالحة».

وعن إعلان أسماء التجار الذين يضبطون ببضائع فاسدة أو تضر بصحة الناس وإذا ما كان يرى أن العقوبات رادعة، قال الجبري: القانون الأخير رقم 33 لسنة 2016 شدد العقوبة من هذه الناحية، ويتم تطبيق العقوبات ونحن مستمرون في هذا النهج، وان شاء الله فان الحالات السابقة والتي اتخذنا إجراءات ضدها سواء الإحالة للنيابة أو فتح تحقيق في عدة حالات وآخرها التحقيق الأخير في الأغذية المستوردة يؤكد أن هناك محاسبة، ونحن مستمرون في هذا الاتجاه.

وعن نشر أسماء هؤلاء التجار، قال الجبري ان أي إجراء نقوم به ليس لدي أي مشكلة أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء، ولكن هناك قوانين ملتزمون بها، وإذا أتاح لنا القانون أن نعلن عن اسم فلن نتأخر، ليكون ذلك رادعا لكل من يفكر أو يمشي في هذا الطريق».

وعن التعامل مع مخالفات البناء، شدد الجبري على أنه لن يسمح بأي تجاوز في هذا الأمر، لافتا إلى أن القانون رقم 33 لسنة 2016 وضع الضوابط في هذا الأمر، مؤكدا ثقته الكبيرة في موظفي البلدية لتطبيق القانون والتعامل وفق القانون مع هذه المخالفات.

وأعلن الوزير الجبري في ختام حديثه عن أن هناك دراسة تتم حاليا للسماح لمن لا تتجاوز مساحة بيوتهم الـ 400 متر بأن يحق لهم التوسعة بناء على القانون، ولكن لن نقبل بتجاوز القانون في مخالفة بناء.

من جهته، وجه رئيس نقابة العاملين في البلدية م.محمد فهاد المطيري الشكر للوزير الجبري على دعمه المتواصل لإخوانه العاملين في البلدية وحرصه على التواجد بينهم ودعم مطالبهم.

وقال المطيري إن النقابة دأبت على إقامة هذه الغبقة الرمضانية التي تأتي من باب التواصل بين موظفي البلدية في أجواء رمضانية مميزة بعيدا عن ضغوط العمل.

من جانبه، قال سكرتير عام النقابة مشعل العتيبي إن النقابة تقيم هذه الغبقة الرمضانية إيمانا منها بأهمية التواصل بين موظفي البلدية، داعيا الله عز وجل أن يديم على بلدنا الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.