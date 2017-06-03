إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة ميدانية بغرض التفتيش على الجمعيات التعاونية والأسواق الغذائية والمخازن في منطقتي الفحيحيل والمهبولة والتي أسفرت عن تحرير 48 محضر مخالفة أغذية، وذلك ضمن استعدادات البلدية للتصدي لبيع وتداول الأغذية الفاسدة إلى جانب ازالة 412 إعلانا عشوائيا من الساحات والطرق الداخلية في المحافظة.

وفي هذا السياق أوضحت إدارة العلاقات العامة بالبلدية أن هذه الحملات المكثفة والموجهة بشكل دوري ومستمر أثمرت بشكل كبير في الحد من ظاهرة الأغذية الفاسدة، حيث قامت البلدية بأخذ عينات عشوائية من مختلف المنتجات في الجمعيات التعاونية وتم إرسالها إلى مختبر وزارة الصحة.

وأضافت الإدارة أن المخالفات اشتملت على العمل دون شهادة صحية والتخزين في ظروف غير صحية وتم اقرار 9 تعهدات بشأن التقيد بقواعد النظافة. كما دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم الاتصال على الخط (184448) أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun