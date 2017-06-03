إعداد: بداح العنزي

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استمرارا للحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في البلدية تحت شعار «# صحتك _أمانة» نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ممثلة في فريق الباعة الجائلين حملة تفتيشية استهدفت الباعة الجائلين قي منطقة جليب الشيوخ الذين يفترشون الساحات العامة وساحات المساجد لعرض بضائعهم.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة ان الحملة التفتيشية التي شنها فريق الباعة الجائلين على منطقة جليب الشيوخ أسفرت عن مصادرة وإتلاف حمولة 3 لوريات من الخضراوات والفواكه التالفة.

من جانب آخر، وفي إطار تفعيل لائحة إشغالات الطرق ذكرت إدارة العلاقات العامة أن مراقبة إشغالات الطرق شنت حملة لرفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع بمنطقة خيطان، وذلك للتصدي لمخالفات النظافة واستغلال الساحات لعرض السيارات للبيع أو السيارات المهملة والسكراب أو استغلال أصحاب الأنشطة التجارية للارتدادات والساحات والمساحات أمام محلاتهم، مشيرا إلى ان الحملة أسفرت عن رفع 20 سيارة مهملة من الساحات بمنطقة خيطان.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع الى عدم التعامل مع الباعة الجائلين لعرضهم بضائعهم في الساحات، ما يعرضها للتلف بفقد خواصها الطبيعية بفعل درجات الحرارة العالية إلى جانب عدم حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض.