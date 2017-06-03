إعداد: بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها مراقبة النظافة العامة بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بحملات نظافة واسعة النطاق تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بحملات نظافة واسعة النطاق تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» بتكثيف الحملات التفتيشية على الباعة الجائلين الذين يقومون بعرض بضائعهم بجوار الميادين والساحات العامة والطرقات وأمام المساجد الى جانب تنظيف الساحات وغسل ساحات المساجد قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

وأكدت الإدارة ان النوبة (أ) بمركز الروضة للنظافة نفذت حملة لرفع مستوى النظافة بالمنطقة أسفرت عن رفع 5 دروب من الأشجار والأثاث والأنقاض بمنطقة الروضة، كما نفذ مركز السرة حملة نظافة على مناطق (السرة، قرطبة، اليرموك) والتي أسفرت عن رفع 6 دروب من الأشجار ورفع 3 سيارات مهملة وارسالها لموقع حجز البلدية ووضع 4 ملصقات على سيارات مهملة تمهيدا لرفعها بمجرد انتهاء المدة القانونية للملصقات الى جانب شن حملة على الباعة المتجولين وأسفرت عن مصادرة 6 كراتين رقي.