إعداد: بداح العنزي

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أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن التوجه لإجراء تعديلات مقترحة على لائحة البناء وتشمل أصحاب العقارات ذات المساحات فوق 401 م2.

وقال الجبري في تصريح صحافي خلال الغبقة الرمضانية التي اقامها مستشار وزير البلدية م.باتل الرشيدي في مزرعته بالصليبية أول من أمس بحضور الوزير الجبري ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وعدد من القياديين ومديري الادارات في البلدية ان القرار الوزاري 206 لعام 2009 قد حدد في مادته الاولى (البند الاول) نسب البناء بـ 210% من مساحة القسيمة وذلك للقسائم التي تبلغ مساحتها 401 م2 وما فوق.

واشار الى ان التعديل المقترح سيكون: 210% من مساحة القسيمة او 960 م2 ايهما اكبر للقسائم التي مساحتها 401 م2 وما فوق.

وذكر ان التعديلات بالمساحات تهدف الى رفع الظلم عن اصحاب هذه القسائم المتضررين من النسبة الحالية، مشيرا الى أن البلدية حريصة على التسهيل على المواطنين وان تكون هناك عدالة ومساواة بين جميع المواطنين، لافتا الى انه ومدير عام البلدية ورؤساء القطاعات في البلدية يعملون من اجل المصلحة العامة. وردا على سؤال بشأن التدوير بين القياديين، أكد الجبري ان ذلك سيتم بالتوافق مع الجميع وفق احتياجات العمل، معربا عن شكره وتقديره للمستشار الرشيدي على تلك اللفتة الكريمة والتي هي من العادات التي جبل عليها أهل الكويت.