إعداد: بداح العنزي

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ناشد عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع الجهات المسؤولة وضع حلول سريعة لمعاناة أهالي منطقة الخيران السكنية المتضررين من عدة مشكلات تهدد سلامة الأرواح.

وقال الصانع في تصريح صحافي إن أهالي منطقة الخيران يشتكون من روائح المجاري في بعض الشوارع، وكذلك كمية القمامة المتراكمة لأسابيع دون رفعها من قبل البلدية، متمنيا التدخل السريع لإيقاف هذه المعاناة.

وذكر أن الأهالي يشتكون أيضا من الطرق المغلقة بسبب الرمال المتراكمة مما أوقع البعض من الحوادث والانزلاقات لسيارات المواطنين، مطالبا وزارة الأشغال العامة بالتدخل لرفع الرمال من تلك الطرقات.