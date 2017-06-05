إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة ميدانية شاملة على المحافظة لرفع مستوى النظافة، حيث أسفرت عن رفع 1008 دروب من انقاض البناء والمخلفات الصناعية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفة ان الإدارة قامت بحملة خلال 4 أيام على جميع مناطق المحافظة وأسفرت عن رفع 1008 دروب ورفع 252 دربا يوما من مخلفات البناء ومخلفات الصناعية وتم توزيع حاويات في المناطق التي لم تتوافر فيها حاوية وتبديل حاويات جديدة بالقديمة.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.