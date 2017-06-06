إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار المرحلة الثانية من حملتها الإعلامية «صحتك أمانة»، والتي تستهدف متابعة آلية تنظيف الساحات المقابلة للمساجد وأماكن هواة المشي إلى جانب التأكد من صلاحية المادة الغذائية في أماكن تداولها خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، بين فرع بلدية محافظة حولي عن حرصها على نجاح المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #صحتك_أمانة، حيث قامت بتكثيف دور إداراتها الرقابية وقيامها بحملات تفتيشية لمدة 3 أيام أسفرت عن رفع 96 إعلانا وتحرير 93 مخالفة وإتلاف 898 كغم من المواد الغذائية الفاسدة.

وأسفرت هذه الحملة عن قيام مراقبة المحلات والإعلانات برفع 96 إعلانا مخالفا تنوعت ما بين إعلانات التهنئة والتبريكات للشهر رمضان والإعلانات الخاصة لحفل التخرج، إلى جانب قيام مراقبة الأغذية والأسواق بتحرير 44 مخالفة تنوعت ما بين تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وفتح محل ومخزن قبل الحصول على موافقة من البلدية ونقل مواد غذائية قبل الحصول على ترخيص.

من ناحية أخرى، كشف فريق الطوارئ عن قيامه بعدة حملات على مدار الـ 24 ساعة بهدف إلزام أصحاب المحلات والمطاعم والمخازن الذين يتداولون المادة الغذائية بنقل المواد الغذائية وبالأخص السيارات التي تقوم بنقل إفطار الصائم بالاشتراطات الفنية والصحية التي حددتها البلدية، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 49 مخالفة وإتلاف 898 كغم من المواد الغذائية.

بدورها، اوضحت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قيامها بمتابعة آليات النظافة لـ 210 مساجد و7 مماش بشكل يومي، لافتة الى توزيع 100 حاوية على المساجد و46 سلة نظافة على مماشي مشرف وبيان وحولي والشعب والرميثية والجابرية وحطين، إلى جانب مراقبة الساحات وبالأخص الساحات التي يستغلونها استغلالا تجاريا قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، مشيرة إلى أن فرع البلدية يقوم بتسهيل كل الإجراءات الترخيص الخاصة لاستغلال المساحة أو الخيام المناسبات الرمضانية، وأما فيما يخص الباعة الجائلين حيث قامت مراقبة إشغالات الطرق فإنه تم ضبط 14 بائعا متجولا ورفع حمولة هاف لوري من الرقي.

وتابعت إدارة النظافة وإشغالات الطرق أن مراقبتها قامت بمتابعة عقود النظافة الثلاثة وذلك للارتقاء بمستوى النظافة حتى تصل إلى المستوي المطلوب حيث تقوم الشركات برفع 136 دربا بمعدل 60 طنا من المخلفات الإنشائية والأثاث المستعمل وبقايا الاشجار بشكل يومي.