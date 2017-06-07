بداح العنزي

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استـــمرارا للحــملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في البلدية تحت شعار «# صحتك _ أمانة»، نفذ فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة الفروانية حملة تفتيشية على سوق شبرة الجليب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة وغلق محلين غلقا إداريا.

وفي هذا السياق، أكدت إدارة العلاقات العامة أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من خلال التأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية المتعلقة بصلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي. وأضافت الإدارة أن الحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها تعد مكملة للجولات الاعتيادية التفقدية التي ينفذها المفتشون بجميع النوبات على الأسواق والمخازن الغذائية للتأكد من استيفائها لكل الاشتراطات الصحية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

من جانبه، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة خالد الردعان أن الأجهزة الرقابية في فرع بلدية المحافظة تعمل حسب الخطة التي وضعتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «صحتك أمانة»، مشيرا إلى أن سلامة المادة الغذائية تأتي على رأس أولوياتنا طوال العام ويتم تكثيفها قبل وخلال رمضان لإقبال المستهلكين على شراء المواد الغذائية ملمحا إلى ضرورة التخزين السليم للمواد الغذائية وعدم وضع مواد التنظيف والمواد الغذائية في أدراج أو في أماكن مشتركة للتخزين لعدم تفاعل تلك المواد خاصة في الأماكن الرطبة.

وأوضح الردعان أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 21 مخالفة وغلق محلين لفتحهما قبل الحصول على موافقة البلدية، وقد تضمنت المخالفات عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية لمحل بيع أسماك ومحلين جزارة، 6 مخالفات عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، 4 مخالفات تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، 4 مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية، 2 مخالفة تخزين مواد غذائية في ظروف غير صحية، تحرير 2 مخالفة إقامة إعلان بدون ترخيص.