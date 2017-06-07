بداح العنزي
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نظم فريق طوارئ الجهراء حملة في منطقة سعد العبدالله على بقالات في السكن الخاص وأسفرت الحملة عن إنذار 8 بقالات للسكن الخاص.
وأكد رئيس فريق طوارئ الجهراء علي القويضي أن الحملة جاءت للقضاء على الظاهرة السلبية والاهتمام والحرص على صحة أهالي المنطقة والسعي إلى هدف واحد أن تكون المنطقة خالية من التجاوزات والمخالفات، مشيرا إلى أنه تم توجيه 8 إنذارات للبقالات في السكن الخاص واستدعاء أصحاب البيوت لإزالتها قبل الموعد القانوني للإزالة ومخالفة صاحب العقار. ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.