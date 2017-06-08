إعداد: بداح العنزي

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قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محمد الشمري ان الإدارة قامت بحملة على أسواق الجهراء مع مراقبتي الاغذية والإعلانات وقد تم الكشف على محلات الحلويات والمكسرات استعدادا لمناسبة القرقيعان والحرص على صحىة المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أنه تم تحرير 6 مخالفات أغذية اشتملت على مخالفتي عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الاغذية ومخالفة تداول الاغذية مع عدم توفير الاشتراطات الفنية ومخالفة تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية ومخالفة تداول مواد غذائية تالفة.

وفيما قامت مراقبة الإعلانات والمحلات بتحرير 18 مخالفة إعلانات اشتملت على 8 مخالفات اضافة إعلان دون ترخيص و6 مخالفات اقامة إعلان دون ترخيص ومخالفتي عدم تجديد ترخيص الإعلان ومخالفة عدم وضع إعلان في مكان بارز ومخالفة اشتراطات إعلان.