إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة على محلات الجملة بمنطقة الشويخ بالتعاون مع اللجنة الرباعية المشكلة من قبل مجلس الوزراء وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «# صحتك _ أمانة» والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف عدد (70) كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة في البلدية عبدالمحسن أبا الخيل أن المرحلة الثانية لحملة «# صحتك _ أمانة» والتي انطلقت مع بداية شهر رمضان في جميع المحافظات عبر حملات تفتيشية مكثفة وأسفرت عن مصادرة وإتلاف 98 طنا من المواد الغذائية، مؤكدا أن المرحلة الثانية ستشمل التفتيش على المحال المخصصة لبيع وتداول القرقيعان للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة المادة الغذائية المتداولة طبقا للوائح وأنظمة البلدية.

وأشار أبا الخيل إلى أن الأجهزة الرقابية ستكثف حملاتها الميدانية نظرا لأهمية تفعيل الرقابة خاصة في أيام القرقيعان وذلك للاطمئنان على سلامة المادة الغذائية التي تقدم للجمهور من خلال إجراءات فحص المواد الغذائية ظاهريا أو أخذ عينات وإرسالها لمختبرات وزارة الصحة للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن مفتشي الأجهزة الرقابية سيطبقون القانون بكل حزم بحق المخالفين.

بدوره، أوضح رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة زيد العنزي ان الحملة التي نفذها مفتشو الفريق بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالبلدية وبالتنسيق مع اللجنة الرباعية المشكلة من قبل مجلس الوزراء والتي انطلقت عقب صلاة العشاء واستمرت لمدة اربع ساعات متواصلة على محلات القرقيعان بمنطقة الشويخ.

وتابع العنزي أن تم تقسيم المفتشين إلى اربع مجموعات بحيث يتم التفتيش على أكبر عدد من المحلات، لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف عدد 70 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب توجيه 12 إنذارا تعد على أملاك الدولة من قبل المحلات بالإضافة إلى تحرير مخالفتي اغذية اشتمالا على مبيت العمل داخل المحل وذلك بعد الكشف على 40 محلا.

وشدد العنزي على أصحاب المحلات بالتقيد باللوائح وأنظمة البلدية وتسهيل عمليات التفتيش لمفتشي الاجهزة الرقابية، لافتا إلى أن مفتشي الاجهزة الرقابية سيقومون بتكثيف الحملات التفتيشية لرصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على الفور.