حرص مشترك على الوصول لاتفاق بشأن التراخيص

إعداد: بداح العنزي

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يعقد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اجتماعا تنسيقيا مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وبحضور مسؤولي البلدية والتجارة، وذلك يوم الأحد المقبل لمناقشة لائحة تراخيص مزاولة الأنشطة الحرة متناهية الصغر.

وسيتطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى أهمية تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات بين البلدية والتجارة لمزاولة هذه الأنشطة الحرة بما يتوافق مع مرسوم المخطط الهيكلي للدولة وتطبيق القوانين المنظمة.

ويأتي هذا الاجتماع انطلاقا من حرص وزير الدولة لشؤون البلدية للوصول إلى اتفاق بشأن تحديد تراخيص مزاولة 20 نشاطا حرا بما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي للدولة وتشمل كافة أنواع الاستشارات فيما عدا تلك التي ينظمها أحد القوانين المهنية وكذلك تصميم الديكورات الداخلية وأيضا خطاط ورسام والتصوير الخارجي للمناسبات وصيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع إضافة إلى تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية وتصميم المواقع الإلكترونية (ويب) وكذلك إصلاح الساعات وتنسيق وصيانة الحدائق وإصلاح أجهزة الاتصالات ومصور وإصلاح الأحذية والحقائب وإصلاح الأدوات والأجهزة الدقيقة وإصلاح وصيانة الأدوات الصحية وتنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية والترجمة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية إلى جانب تنظيم البطولات الرياضية وحجز المطاعم والمقاهي.