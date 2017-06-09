كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ النوبة «ج» التابعة لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم بالمناطق التابعة للمحافظة للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والمطاعم بلوائح البلدية وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» التي تهدف إلى رفع جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء ورمضان.

وأوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة م.عبدالله جابر أن الحملة التي نفذها مفتشو النوبة «ج» على المطاعم والمحلات بمناطق (الشويخ الصناعية ـ اليرموك ـ الدعية ـ شرق ـ القادسية ـ المنصورية ـ القبلة ـ الري) قد أسفرت عن تحرير (40) مخالفة عدم تجديد تراخيص الإعلان الخاص بالنشاط وذلك بعد الكشف على (70) محلا، لافتا إلى أن (30) محلا قاموا بتجديد تراخيص الإعلان فيما قام البعض منهم قاموا بتغيير العنوان بالإضافة إلى التعامل مع الشكاوى الواردة للقسم.