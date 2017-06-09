إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أكد عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع أن المجلس البلدي يؤدي أعماله وفق المطلوب ومازال مستمرا في مهامه، مشيرا إلى أن كل اللجان تعمل حسب المطلوب وإتمام النصاب في أغلب لجانه المنعقدة.

وقال الصانع في كلمة له عقب غبقته الرمضانية السنوية في ديوان الصانع بمنطقة كيفان والتي حضرها رجال من السلك الديبلوماسي والسفراء والنواب في مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي، إن المجلس البلدي وافق في جلساته على العديد من المواضيع التي تهم المواطن بالدرجة الأولى ولعل أبرزها ما يشغل المواطن ألا وهي القضية الإسكانية.

وأشار إلى أن المجلس كذلك وافق على مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية التي تخص البلاد وتنهض به إلى الأمام، لافتا إلى ان الوطن والمواطن مهم بالنسبة لكل مسؤول في وزارات وهيئات الدولة المختلفة ومنها المجلس البلدي.

وأضاف أن المجلس البلدي تعاون مع العديد من وزارات الدولة ذات الاختصاص في المواضيع المطروحة على المجلس لإبداء الرأي الفني حولها من خلال الجلسات واجتماعات اللجان وورش العمل التي أقيمت مؤخرا.

وأوضح انه تقدم بالعديد من الاقتراحات والأسئلة حول العديد من المواضيع والقضايا التي تهم الوطن والمواطن وتمت الموافقة على نسبة كبيرة منها، وبعضها تم تنفيذه وآخر في طور الموافقات والعمل عليه في الجهات المختصة.

ورحب الصانع بالحضور في غبقته الرمضانية وبالتواصل الاجتماعي الذي تشهده الغبقات عادة في الكويت، متمنيا أن يعيدها الله على الجميع بالخير والبركات.