البلدية حصّلت 20 مليون دينار وكسبت 100 قضية بإزالة مخالفات

أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن فرض هيبة القانون في الوقت الحالي يعتبر اهم محاور الاستراتيجية التي نسعى إلى تحقيقها وتتضمن ثلاثة محاور.

وقال م.المنفوحي خلال العبقة الرمضانية التي أقامها مساء أمس الأول بفندق الشيراتون وحضرها رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد وعدد من الأعضاء المجلس وقياديي البلدية انه تم تحصيل اكثر من عشرين مليون دينار وهناك أحكام أصدرت لصالح البلدية بإزالة المخالفات ويبلغ عددها 100 حكم قضائي بالإزالة حيث إن هناك تنسيقا مع إدارة التنفيذ لتطبيق هذا القانون والذي أدى لشكل مباشر إلى ردع المخالفين، مؤكدا انه تم الوصول إلى 40% من الهدف الخاص بشأن هيبة القانون.

وبين أن المحور الثاني يتعلق بتسهيل الإجراءات، معربا عن الفخر بأن يكون عنوان المرحلة القادمة ثناء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حول اداء البلدية والذي تحقق بجهود جميع العاملين ليكون دافعا لمواصلة العمل بالطريق السليم.

وذكر أن تطبيق النظام الآلي في استخراج رخص البناء والذي تم تطبيقه في بعض المحافظات ليتم تطبيقه نهاية العام الحالي بجميع المحافظات، مشيرا الى ان نسبة الإنجاز بهذا الجانب بلغت 75%.

وأشار الى ان المحور الثالث يتعلق بإعادة دور البلدية الريادي في دعم المشاريع التنموية وإعادة دورها في المشاريع التنموية مثل سوق شرق والمارينا كما تمت الاستعانة بمشاريع شبابية تم تبنيها مثل مشروع «برايح سالم في السالمية» وسوق تراثي في الري اضافة الى مشروع عبدالله الأحمد والذي سيتم طرحه قريبا اضافة الى مشروع واجهتي الصليبخات والجهراء.

وأشاد المنفوحي بتقرير ديوان المحاسبة الاخير عن اداء البلدية معتبرا انه رائع وأن لجنة الميزانيات اقرت ميزانية البلدية كما ذكر ان الادارة المالية بالبلدية قامت بإنجاز نظام خاص بأداء الكفاءة للموظفين حتى ان ديوان المحاسبة أوصى بتعميم النظام على كل الوزارات.

كما أشار الى أن المرحلة القادمة التي بدأ الاعداد لھا تمهيدا للبدء بها مطلع العام القادم ستساهم بشكل مباشر في تطور مستوى الخدمات، خاصة أن العاملين في ذلك القطاع في طور إعداد الصيغة والشروط المرجعية وآلية العمل.

واختتم بالإشادة بدور أعضاء المجلس البلدي، مؤكدا على التعاون المستمر بين المجلس والبلدية وأنهم يعملون في قارب واحد.