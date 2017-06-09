نظمت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، حملة نظافة شاملة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية لرفع وإزالة جميع المخلفات وكنس وغسيل الشوارع بقطعة 4 ،6 في منطقة الفروانية، وقد جاءت هذه الحملة الميدانية في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات تحت شعار "صحتك أمانة".

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بأن الحملة انطلقت في الرابعة عصراً وقد تم استخدام فيها عدد من الآليات تمثلت في 6 نساف ، 5 لوريات ، 5 كناسات للشوارع الفرعية ،جرافة ، تنكر مياه ، 25 عامل نظافة، مشيرة إلى إنها أسفرت عن رفع ونقل 12 درباً من المخلفات المختلطة مجهولة المصدر من القطعتين.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية، سعد الخرينج على تواصل الحملات الميدانية بكافة المناطق التابعة للمحافظة وفقا للخطة التي وضعتها الإدارة لرفع مستوى النظافة والارتقاء بها في جميع المناطق التابعة لها ومتابعة عمل شركات النظافة المبرمة عقود مع البلدية للتأكد من التزامها بتطبيق البنود الواردة بتلك العقود .

وأشار الخرينج إلى أن جميع المفتشين بالأقسام والمراكز التابعة للإدارة يعملون على قدم وساق خلال الفترتين الصباحية والمسائية للحد من كل ما يشوه المنظر العام للمحافظة .

ومن جانبها دعت ادارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الاتصال بالخط المباشر (1844448) او عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعرف تحت عنوان ( kuwmun@) والذي يعمل على مدار الساعة في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.