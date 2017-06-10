قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء بجولة تفتيشية بمنطقة كبد بتوجيهات مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفة، والذي قال إن الجولة جاءت للتأكد من مستوى النظافة في المنطقة ومدى تطبيق الشركات لبنود عقود النظافة وتم رفع 4 سيارات مهملة وضعت عليها ملصقات مسبقا.

من جهته، لفت رئيس قسم الباعة المتجولين عبدالرحمن العرادة إلى استمرار الجولات التفتيشية للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، مشيرا إلى انه تم تحرير 7 مخالفات باعة متجولين كانوا يقومون ببيع المأكولات على الطريق دون توافر الاشتراطات الصحية، داعيا من جهته إلى عدم شراء المواطنين والمقيمين من هؤلاء الباعة لما فيه من أضرار صحية عليهم.

وأكد رئيس قسم مخالفات إشغالات الطرق يوسف العضيلة قيام المفتشين بتحرير 3 مخالفات إشغال طرق لمحلات بيع الأعلاف لما يقومون به من استغلال مساحة بعرض الأعلاف خارج حدود المحل.

وترأس الحملة مدير النظافة فهد القريفة بمشاركة مراقب النظافة نشمي الديحاني ورئيس قسم الباعة المتجولين عبدالرحمن العرادة ويوسف العضيلة رئيس قسم المخالفات ومنصور العنزي مشرف نوبة «ب».

من جانب آخر، قام فريق نوبة «ب» بجولة على منطقة الأسواق، حيث تم تحرير 3 محاضر مخالفات لاستغلال أرصفة مقابلة لمحلاتهم لعرض البضائع.