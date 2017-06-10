الخرينج: تواصل الحملات الميدانية بكل المناطق التابعة للمحافظة

نظمت إدارة العلاقات العامة بالبلدية حملة نظافة شاملة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية لرفع وإزالة جميع المخلفات وكنس وغسيل الشوارع بقطعتي 4، 6 في منطقة الفروانية وقد جاءت هذه الحملة الميدانية في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات تحت شعار # صحتك_أمانة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة أن الحملة انطلقت في الرابعة عصرا وتم استخدام عدد من الآليات تمثلت في 6 نسافات، 5 لوريات، 5 كناسات للشوارع الفرعية، جرافة، تنكر مياه، و25 عامل نظافة، مشيرة إلى انها أسفرت عن رفع ونقل 12 دربا من المخلفات المختلطة مجهولة المصدر من القطعتين.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج على تواصل الحملات الميدانية بكل المناطق التابعة للمحافظة وفقا للخطة التي وضعتها الإدارة لرفع مستوى النظافة والارتقاء بها في جميع المناطق التابعة لها ومتابعة عمل شركات النظافة المبرمة عقود مع البلدية للتأكد من التزامها بتطبيق البنود الواردة بتلك العقود.

وأشار الخرينج إلى أن جميع المفتشين بالأقسام والمراكز التابعة للإدارة يعملون على قدم وساق خلال الفترتين الصباحية والمسائية للحد من كل ما يشوه المنظر العام للمحافظة.

من جانبها، دعت ادارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الى الاتصال بالخط (1844448) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي (kuwmun @) والذي يعمل على مدار الساعة في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.