إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن استمرار حملتها الإعلامية تحت شعار #صحتك_أمانة والتي تشمل تكثيف الحملات الرقابية على المحلات والمطاعم والمطابخ والمخازن التي تتداول المواد الغذائية قبل تداولها للجمهور قبل وأثناء شهر رمضان.

وفي هذا السياق، قامت مراقبة الأغذية التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بحملة ميدانية بمنطقة السالمية للكشف على الجمعيات التعاونية والمواد الغذائية إلى جانب التأكد من تراخيص المخازن التي تتداول المواد الغذائية ومدى مطابقة الاشتراطات الخاصة بالترخيص.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة اشتملت على 7 مخالفات تشغيل عامل بدون شهادة صحية و7 مخالفات أخرى عمل بدون شهادة صحية و3 مخالفات عدم التقيد باشتراطات النظافة ومخالفتين فتح مخزن قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.

وقالت إدارة العلاقات العامة: إن أفرع البلديات تعمل ضمن خطة ميدانية تستهدف الحد من جميع المخالفات، داعية أصحاب المحلات والمخازن إلى التأكد من استخراج التراخيص اللازمة إلى جانب مراجعة تاريخ صلاحية المواد الغذائية، وفي حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسليمها إلى مركز البلدية لإتلافها حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، لافتا إلى انه سيتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين.