جدول الأعمال يتضمن طلب توسعة المقبرة الجعفرية بمساحة 45000م تقريبا

إعداد: بداح العنزي

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يبحث المجلس البلدي خلال جلسته العادية غدا برئاسة مهلهل الخالد توصية اللجنة القانونية والمالية بالموافقة على اللائحة الخاصة ببيع الأغذية على السيارات المتنقلة.

ويتضمن جدول الأعمال المعاملات التالية: طلب إعادة تخصيص المواقع الحكومية في المناطق المحيطة بميناء الشويخ، كتاب العضو د.حسن علي كمال، بشأن إدراج عدد 14 معاملة من لجنة العاصمة للعرض على الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي رقم 2017/04 والمقرر عقدها يوم الاثنين 2017/6/12.



طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار لإنشاء خط مياه عذبة قطر 150 مم لتغذية منشآت ومبنى مجمع النفط الثقيل في حقل جنوب الرتقة بشمال دولة الكويت.

الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن إنشاء مختبرات غذائية متنقلة لفحص مستوى التلوث في الخضار والفواكه.



الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن اعتماد الدور الاستشارية الهندسية لإصدار شهادة الأوصاف وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك. طلب توسعة المقبرة الجعفرية بمساحة 45000م تقريبا.



طلب وزارة الخارجية ترميم وإعادة تأهيل واستغلال مبنى شؤون القنصلية بالقطعة رقم 2 ضمن منطقة المرقاب.



الاقتراح المقدم من العضو حسن علي كمال، بشأن استحداث مخرج من منطقة بيان السكنية من شارع فرعي لطريق الفحيحيل (الملك عبدالعزيز آل سعود).



الاقتراح المقدم من العضو د.م.حسن علي كمال، عبدالله الكندري بشأن تخصيص أرض لنادي الإعاقة الذهنية ونادي وربة الرياضي للمعاقين.



الاقتراح المقدم من العضو أسامة حمود العتيبي بشأن استحداث مدخل ومخرج لشارع 62 مع طريق الجهراء وذلك بالقطعة رقم 6 في منطقة الشويخ السكنية.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بمساحة 150م2 لإقامة نشاط بنك ضمن مركز ضاحية العمرية - قطعة رقم 3.



طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الأرضية جهد 132 ك ف بعرض 7م لتغذية بعض محطات التحويل الرئيسية في منطقة الصليبية الصناعية الأولى.



طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الأرضية جهد 132 ك ف بعرض 5م لتغذية بعض محطات التحويل الرئيسية في منطقة أمغرة الصناعية.



طلب وزارة الأشغال العامة استحداث مدخل ومخرج من طريق الدائري السابع الى محطة ضخ الشدادية.



كتاب وزارة الداخلية المتعلق بطبيعة الحركة المرورية بشأن طلب جامعة الكويت استغلال الموقع رقم 206 كمركز ثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية.

طلب محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، تحويل القسائم أرقام74، 76، 78، 80، 82، 89 بالقطعة 4 بمنطقة خيطان الجنوبي الى حديقة عامة.



طلب وزارة الكهرباء والماء توسعة مسارات خطوط هوائية القائمة جهد 132 ك ف بعرض 25م لتغذية مشروع حفظ وتقطيع المعادن بمنطقة النعايم من جهة الشمال تربط محطة التحويل الرئيسية ضمن المشروع الى محطة التحويل الرئيسية الجهراء (×) بمحافظة الجهراء. الاقتراح المقدم من الأعضاء عبدالله أحمد الكندري، د.حسن علي كمال، بشأن ساعة عمل إضافية للجهاز التنفيذي بالبلدية.



تعديل مساحة موقع معهد الدراسات المصرفية ليكون بمساحة 2964.3م2 بدلا من 33372.2م2 بمنطقة القبلة قطعة رقم 14. إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات أخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم (المرحلة الثانية).