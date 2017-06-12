إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام النوبات (أ، ب، ج) التابعة لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات شملت إزالة الإعلانات والكشف على المحلات والمطاعم والتعديات على أملاك الدولة وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن الشركات وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم.

وفي هذا السياق قال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري ان النوبات الثلاث قامت بجولات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بمنطقتي أبو الحصانية والفنيطيس، حيث تم تحرير 3 محاضر مخالفات اشتملت على إقامة إعلان بالنشاط بدون ترخيص، وعدم إقامة إعلان خاص بالنشاط، إلى جانب غلق محل وذلك لعدم تجديد الترخيص.

وأضاف الهاجري أن الفريق قام برفع وإزالة 186 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين الى جانب إزالة 3 حدائق تعد على أملاك الدولة، حيث انها تعوق مشروعا لوزارة الأشغال.

ولفت إلى أنه تم الكشف على 10 عقارات لمعاملات إيصال تيار كهربائي وشهادة أوصاف، إضافة إلى توجيه 9 تنبيهات تعد على أملاك الدولة، وضبط تنكر مجاري يقوم بتفريغ حمولته بمنهول صرف الأمطار حيث تم إجراء اللازم حيال ذلك وتم الاتصال على شرطة البيئة لاستكمال الإجراءات.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي

@kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.