إعداد: بداح العنزي
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تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد الصانع يوم غد تخصيص موقعين في حولي والسالمية لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ويتضمن جدول الأعمال التالي: منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاص توزيع القسائم التجارية.
طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نقل وتوسعة موقع حيازة بمنطقة الصليبية الزراعية.
تخصيص مسارات كيبلات أرضية بعرض (5م) جهد (11 ك ف) المقترح لتغذية مشروع تربية وتطوير الإبل بمنطقة الجهراء جنوب الطريق الدائري السادس العائد حيازته إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
كتاب الأمين العام للمجلس البلدي بشأن الاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع بشأن وضع لائحة الجزاءات والمخالفات المطلوبة لمن يخالف اشراطات الألوان المتناسقة للمباني ضمن لوائح البناء مع مراجعة الألوان بحيث يكون هناك تناسق فيما بينها.
مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها.
الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها ومرافق الردم الصحي في منطقة كبد (محافظة الجهراء).
مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها.
مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها.
الطلـب المقـــدم من جمعية النهضة العربية النسائية بشأن تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل14/266/16/2016) الخاص بتعديل تخصيص جمعية النهضة العربية النسائية.